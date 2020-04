TORINO – Milioni di follower sui social web hanno seguito l’ostensione straordinaria, dal Duomo di Torino al mondo, della Sindone. Su Facebook nel mondo, l’evento ha avuto un pubblico di oltre un milione e mezzo di persone, a cui vanno aggiunti i 300mila contatti di Facebook inglese e gli oltre 400 mila su Facebook italiano. Bene anche i numeri di Youtube: 48mila contatti in Italia e 35mila in inglese. Vanno aggiunti anche i dati dei siti web che hanno trasmesso l’evento in diretta.

«In questa attesa, ci viene incontro il volto mite e umile del Signore, impresso sulla Sindone». Con queste parole l’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, ha dato inizio alla venerazione straordinaria, in diretta tv e sui social, del Telo che secondo la tradizione ha avvolto il corpo di Gesù nel sepolcro.