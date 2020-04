L’AQUILA – Domenica 26 aprile 2020 alle ore 17,30, nella chiesa di S. Maria del Suffragio sarà celebrata, senza la presenza dei fedeli e secondo le modalità stabilite dalla direttiva ministeriale, la Santa Messa della Vicaria Urbana nella III DOMENICA DI PASQUA. In questa domenica del tempo di Pasqua, viene riproposto il passo del Vangelo di Luca che narra il cammino di Gesù con i discepoli di Emmaus che era già stato proclamato nella domenica di Pasqua di Risurrezione del Signore. La Santa Messa, sarà presieduta dal Can. Sergio Maggioni, Parroco di Cristo Re in L’Aquila.

In questa terza Domenica pasquale, il vangelo annuncia la partenza e il ritorno di Cristo, ma predice anche la gioia senza fine che farà seguito alla tristezza dei discepoli, nel loro cammino da Gerusalemme a Emmaus.

La celebrazione potrà essere seguita attraverso la diretta streaming su www.abruzzoweb.it, su www.laquilablog.it oppure sulla pagina www.facebookcom/SantaMariaDelSuffragio/