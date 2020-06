L’aquilano Sergio Parisse, rugbista azzurro, a 36 anni non ha nessuna voglia di appendere gli scarpini al chiodo e ieri ha rinnovato ancora con la sua squadra di club, il Tolone. Una stagione sfortunata per il capitano Azzurro: da quel tifone Hagibis, che in Giappone gli ha tolto la gioia dell’ultimo cap (match annullato con gli All Blacks) al COVID-19, che ha causato il rinvio di due partite dell’Italia al Sei Nazioni (con Irlanda e Inghilterra). Per il ritiro c’è tempo e Sergio sarà ancora attivo.

Ancora una stagione nella Top 14 francese dove esordì nel 2005 vestendo la maglia dello Stade Français per ben 14 campionati prima di trasferirsi in Costa Azzurra. Il suo obiettivo è quello di indossare ancora una volta la maglia della Nazionale.