L’AQUILA – I consiglieri comunali Giustino Masciocco di Articolo 1 e Paolo Romano di Italia Viva hanno partecipato alla seduta dell’assise dall’aula di Villa Gioia nonostante la riunione si svolgesse online, sulla piattaforma digitale.

“Lo abbiamo fatto per sensibilizzare il presidente sul fatto che nella piena emergenza poteva avere senso, ma se si torna nella normalità per quanto riguarda bar e negozi non può essere sospesa la democrazia, si dà anche un messaggio sbagliato”, afferma Masciocco. “Riunirsi all’aperto come fatto da altri Comuni? Glielo abbiamo detto, ma in base ai decreti la responsabilità è del presidente del Consiglio e del sindaco, avrebbero potuto farlo, certo”.

Proprio stamattina in apertura di seduta il presidente Roberto Tinari ha fatto sapere che in base a una relazione del responsabile della sicurezza dell’ente, Maurizio Ardingo, già dai prossimi giorni sarà possibile tornare a riunirsi nell’aula consiliare dove però potranno essere ospitate al massimo 28 persone, per questo, essendo il solo Consiglio composto da 32 componenti ai quali aggiungere il sindaco ed eventuali assessori che volessero o dovessero presenziare alle sedute, vi si potranno tenere le sole riunioni di Commissione.

All’ordine del giorno del Consiglio comunale di oggi la discussione sulle proposte deliberative riguardanti, rispettivamente, la localizzazione di un intervento costruttivo nel sub comparto Peep in località Genzano di Sassa; la cessione di aree per opere di urbanizzazione e variazione di destinazione urbanistica in località Torretta, nell’ambito del piano di riqualificazione Acquasanta-Collemaggio; il parere comunale in ordine al provvedimento regionale di autorizzazione per il mutamento di destinazione e alienazione di un’area sita nella frazione di Roio e, infine, due permessi a costruire in deroga, riferiti a lavori di demolizione e ricostruzione. Nel primo caso si tratta del pensionato studentesco di proprietà delle Suore Zelatrici del Sacro Cuore “Ferrari” e nel secondo di un’unità strutturale, entrambi situati in centro storico. (m.sig.)