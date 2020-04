L’AQUILA – “Chiedo scusa agli aquilani per lo spettacolo indegno che si è consumato in Consiglio comunale. Parlo di una seduta rivelatasi inutile allo scopo divulgativo sulla situazione della sanità aquilana che si incardina giocoforza in quella abruzzese ma che non ha avuto tra i suoi ospiti neanche tutti i parlamentari eletti in regione”.

Così Paolo Romano, capogruppo di Italia Viva all’Aquila.

“Una seduta aperta dallo stesso sindaco esclusivamente per un vergognoso regolamento di conti con alcuni esponenti del Pd, operando persino personali classifiche di simpatia all’interno di un gruppo politico che si pone alla sua opposizione”.

“Una seduta, la prima dopo due mesi e in videoconferenza che è diventata solo riflesso di una classe dirigente scomposta, caciarona, digitalmente impreparata, neanche in grado di spegnere i microfoni durante gli altrui interventi. Nel Paese ci stiamo per accingere alla fase due, ma nel Consiglio comunale di questa città siamo fermi alla zero”, conclude Romano.