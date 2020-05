Causa urgenti lavori di manutenzione della pavimentazione sul Grande Raccordo Anulare a cura dell’ANAS in prossimità dell’interconnessione con l’autostrada A24 e salvo imprevisti, saranno adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

– dalle ore 21:00 del 20 maggio p.v. alle ore 06:00 del giorno successivo sarà disposta la chiusura della:

– rampa di uscita dalla Complanare Ovest (direzione GRA/Tangenziale Est) dell’autostrada A24 sulla carreggiata interna del GRA;

– rampa dalla carreggiata interna del GRA che si immette sulla Complanare Est dell’autostrada A24 tanto in direzione Lunghezza quanto in direzione Roma Centro/Tangenziale Est;

Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, i veicoli provenienti da l’Aquila/Lunghezza e diretti sulla carreggiata interna del GRA, dovranno immettersi sulla carreggiata esterna del GRA e proseguire fino allo svincolo Tiburtina (uscita 13) e da qui, effettuando l’inversione di marcia, immettersi sulla carreggiata interna del GRA stesso; mentre i veicoli in transito sulla carreggiata interna del GRA e diretti sulla Autostrada A24, tanto in direzione Lunghezza/L’Aquila quanto in direzione Roma Centro, dovranno proseguire sulla carreggiata interna del GRA stesso fino al successivo svincolo di La Rustica (uscita 15) e/o Uffici Finanziari e Prenestina (uscita 16) e da qui, effettuando l’inversione di marcia, immettersi sulla carreggiata esterna del GRA per poi immettersi sull’ A24 in entrambe le direzioni;

– dalle ore 21:00 del 21 e 22 maggio p.v. alle ore 06:00 dei giorni successivi sarà disposta la chiusura della rampa di uscita dalla Complanare Est (direzione Lunghezza) dell’autostrada A24 sulla carreggiata interna del GRA; conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, sarà possibile usufruire tanto della carreggiata esterna del GRA, facendo inversione al successivo svincolo del GRA (uscita 13 – Tiburtina), per rientrare sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, quanto degli Svincoli di Via F. Fiorentini o Via P. Togliatti per proseguire sulla viabilità esterna in direzione GRA.