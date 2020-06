L’AQUILA – Luca Rocci di L’Aquila Futura e Lelio De Santis dell’Italia dei valori sono i consiglieri comunali dell’Aquila che hanno percepito i maggiori compensi nei primi cinque mesi del 2020: da gennaio a maggio hanno portato a casa 3.465 euro.

A percepire la somma minore è Elisabetta Vicini di Italia Viva con 480 euro.

L’assise si è riunita in tutto 11 volte, mentre ben 34 sono state le riunioni delle Commissioni. Com’è noto i consiglieri percepiscono un gettone di presenza di 80,10 euro sia per ciascuna partecipazione alle sedute di Consiglio che per le Commissioni, e il totale dell’indennità non può superare una determinata soglia, perciò chi “sfora” da quel momento in poi parteciperà gratuitamente alle riunioni.

Quello che è meno noto è che da parte di molti consiglieri c’è la rincorsa ad essere componenti delle Commissioni in modo da fare il più possibile incetta di gettoni.

Nonostante nell’assise civica siano infatti presenti 14 gruppi consiliari e di conseguenza nelle Commissioni, dove è sufficiente che siano rappresentate tutte le componenti del Consiglio, potrebbero essere sufficienti 14 consiglieri che esprimono il voto ponderato in rapporto alla consistenza del proprio gruppo, le Commissioni sono composte da 20 consiglieri.

Solo della V Commissione di Garanzia fanno parte 14 consiglieri, tutti i capigruppo ad accezione di Ferdinando Colantoni di Fratelli d’Italia e Tiziana Del Beato del gruppo Misto.

Sono gli stessi gruppi consiliari, al loro interno, a decidere chi indicare per ciascuna Commissione, ma ci sono consiglieri che finiscono per far parte di tutte le Commissioni.

Nessun compenso, infine, per Americo Di Benedetto della lista civica di centrosinistra Il Passo Possibile – nelle tabelle delle delibere ancora incredibilmente indicato come Amerigo – e Roberto Santangelo, della lista civica di centrodestra L’Aquila Futura, in quanto entrambi anche consiglieri regionali e quindi impossibilitati per legge a cumulare le indennità.

Nella lista figurano poi a importo zero il sindaco Pierluigi Biondi, di Fratelli d’Italia, e il presidente del Consiglio comunale Roberto Tinari, di Forza Italia, che hanno un’indennità fissa.

LA CLASSIFICA (importi arrotondati per difetto)

Biondi —

Albano 1.121

Bontempo 2.774

Cimoroni 2.403

Colantoni 2.162

Colonna 2.483

Cucchiarella 1.602

D’Angelo 3.254

De Blasis 1.121

De Matteis 2.723

De Santis F 2.962

De Santis L 3.465

De Beato 1.921

Della Pelle 2.241

Di Benedetto —

Di Luzio 2.481

Dundee 3.013

Iorio 1.040

Lancia 2.321

Mancini 3.414

Mancinelli 1.600

Masciocco 3.334

Morelli 2.962

Nardantonio 2.561

Palumbo 2.802

Rocci 3.465

Romano 3.203

Santangelo —

Scimia 2.081

Serpetti 3.174

Silveri 2.561

Tinari —

Vicini 480