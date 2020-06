L’AQUILA – “Molte clienti mi hanno chiesto di andare a fare “ritocchi” in casa durante la chiusura forzata del negozio, ma ho preferito rispettare le regole e riaprire con gli stessi prezzi, quando è stato possibile – racconta a Laquilablog Ramona Spinelli titolare di Euphoria Nails.- Adesso si lavora a tamburo battente, i primi giorni anche fino alle 22 perché lo smalto, in molti casi, viene prima del parrucchiere. Avevamo già messo “mano” al negozio con un restyling generale in tempi non sospetti, ovvero 120 mq di ampliamento. Tutto mi è tornato molto più utile, anzi fondamentale, perché gli spazi ci concedono maggiore sicurezza”.