L’AQUILA – “Pagheremo cara questa crisi – racconta a Laquilablog William Zonfa, chef stellato tra le glorie aquilane”.

“Il nostro ristorante Magione Papale non riaprirà, non ci sono le condizioni, che andranno valutate solo col passare del tempo. Noi ristoratori che facciamo la cucina gourmet, continueremo a pagare il prezzo più alto. Non solo i problemi tecnici per adattare il locale, ma cambierà l’approccio generale a questo tipo di ristorazione”.

