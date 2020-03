L’AQUILA – Quattro giovani – C.L., C.D., P.L. E M.L., originari di Ovindoli e L’Aquila – sono stati denunciati per una rissa avvenuta alla discoteca Bliss di Bazzano, la notte del 15 dicembre scorso.

In quell’occasione nel locale si festeggiavano contemporaneamente cinque lauree.

La serata trascorre tranquillamente tra brindisi, musica e divertimento – ricostruiscono i carabinieri in una nota -fino a quando a notte inoltrata, complici i fumi dell’alcool, per i soliti banali motivi si scatena la violenza con una rissa che coinvolge prima alcuni ragazzi nella sala da ballo e poi prosegue all’interno dei bagni della discoteca.

A farne le spese due giovani studenti aquilani che vengono colpiti con pugni e calci e che sono costretti a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto soccorso di L’Aquila.

Ma l’irrazionalità umana non ha limiti. In una festa tra ragazzi ci si aspetterebbe tanto divertimento e basta: invece, complice l’alcool ed evidentemente la forza bruta incitata dal branco, uno dei ragazzi presi di mira viene addirittura morso al volto da uno degli aggressori: scena da film horror di altri tempi, non di una festa di laurea.

e indagini condotte dai Carabinieri di Paganica al comando del luogotenente Nunzio Gentile, si sono rivelate subito molto complesse: benché prontamente intervenuta sul posto una gazzella con l’ausilio di altro equipaggio del Nucleo radiomobile, gli autori della rissa si erano già dileguati; sul posto sono state raccolte le testimonianze delle persone presenti e dei gestori del locale.