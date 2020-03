L’AQUILA – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo anche quest’anno aderisce a “M’illumino di meno”, la giornata del risparmio energetico promossa dal programma di Rai Radio 2, Caterpillar.

Gli ideatori dell’iniziativa propongono per venerdì 6 marzo di ridurre il consumo energetico per una notte, compiendo un gesto simbolico all’insegna della sostenibilità ambientale e promuovono l’incremento delle aree verdi specialmente nei centri urbani.

L’Assemblea regionale spegnerà le luci che illuminano il colonnato dell’Emiciclo e quelle delle “torri”, sede dell’attività amministrativa del Palazzo. Durante tutta la giornata di venerdì, inoltre, sarà chiesto ai dipendenti del Consiglio di ridurre al minimo l’utilizzo di apparecchiature elettriche e degli impianti di riscaldamento.

In linea poi col tema “verde” di quest’anno, il Consiglio regionale ha già previsto di piantare entro aprile nuovi alberi nelle aree esterne dell’Emiciclo di varietà Ginkgo Biloba, Sorbo dell’uccellatore, Ontano, Acero rosso.

Si sono spenti per “M’illumino di Meno” la Torre Eiffel, il Foreign Office e la Ruota del Prater di Vienna. In decine di Musei si organizzano visite guidate a bassa luminosità, nelle scuole si discute di efficienza energetica, in tanti ristoranti si cena a lume di candela, in piazza si fa osservazione astronomica approfittando della riduzione dell’inquinamento luminoso.

Il Consiglio regionale ha investito tempo e risorse per realizzare l’obiettivo di una quasi completa autonomia energetica, con i suoi due impianti fotovoltaici, infatti, genera una potenza di circa 180 kilowatt con un risparmio stimato di energia elettrica di 591mila kilowatt l’anno. Inoltre, la struttura è dotata di pompe di calore ed impianto geotermico per il condizionamento caldo/freddo.

Per dare maggiore forza comunicativa all’iniziativa riportiamo il testo integrale del decalogo di “M’illumino di Meno”, pubblicato sul portale ufficiale dell’iniziativa, con la certezza che i cittadini abruzzesi aderiranno convinti alla proposta.