L’AQUILA – È tornata lentamente alla normalità la situazione delle carceri in subbuglio per le restrizioni imposte ai detenuti dal governo per quanto riguarda il contenimento del Coronavirus e, tutto sommato, l’Abruzzo ha vissuto una situazione abbastanza tranquilla rispetto ai tafferugli registrati nelle case circondariali di città come Modena o Salerno. Per il presidente della Camera Penale dell’Aquila Gian Luca Totani l’unico problema rimane ora il rischio di contagio legato al sovraffollamento.

Un problema che investe anche l’ambito delle udienze penali per cui, afferma lo stesso Totani “l’Ufficio di sorveglianza ha mostrato criticità rispetto al resto d’Italia e, nonostante i solleciti, non è ancora riuscito a dare direttive chiare e precise sui procedimenti che si dovrebbero trattare a breve”. “Nella maggior parte dei casi – dichiara a L’Aquila Blog – si tratta di udienze cariche di fascicoli, la cui partecipazione avviene già normalmente in videoconferenza, ma che causano al contempo assembramenti all’esterno delle aule e mettono a rischio l’incolumità dei difensori. Per questo le Camere Penali abruzzesi hanno recentemente inviato alla presidenza del Tribunale di Sorveglianza, alla presidenza della Corte d’Appello e alla Procura generale una nota affinché si prendano provvedimenti atti a evitare i contatti ravvicinati tra le persone, anche all’interno degli uffici giudiziari e attuare tutte le misure del caso per scongiurare il rischio di contagio”.

Un contagio che ha rappresentato motivo di preoccupazione anche per i detenuti delle case circondariali abruzzesi che, sulla scia del fenomeno nazionale, hanno registrato problematiche di vario genere, con i detenuti pescaresi che, tra venerdì e lunedì scorso, hanno dato vita a due proteste e quelli teramani che invece si sono rifiutati di rientrare in cella. Contemporaneamente, nel reparto di detenzione femminile di Castrogno sono anche stati dati alle fiamme cartoni e un materasso.