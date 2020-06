L’AQUILA – Piazza della Prefettura, a ridosso della chiesa di San Marco, dopo anni di incuria e abbandono è stata ripulita con l’intervento degli operai del Comune (Settori Ambiente, Opere Pubbliche e Asm).

Lo rende noto il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giancarlo Della Pelle.

Riposizionate anche 4 sedute in pietra accatastate dopo il sisma e lì giacenti per undici lunghi anni. Ricollocate nei loro spazi storici, creeranno posti a sedere all’ombra degli tigli circostanti. A breve, con la collaborazione della Telecom, sarà rimossa anche una vecchia e danneggiata cabina telefonica pubblica.

“Un intervento”, dice Della Pelle, “eseguito anche a seguito di sollecitazioni di residenti esasperati per la condizione incivili in cui versava l’area dai tempi del sisma 2009; nonché dei titolari delle attività commerciali e di ristorazione che insistono sulla piazza; un modo attraverso il quale l’amministrazione comunale vuole essere loro vicina in questa fase di ripresa economica post covid19! Un altro spazio restituito alla collettività!”.