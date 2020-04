ROCCA DI MEZZO – Si sarebbero resi responsabili del furto in ben tre abitazioni ubicate in località “I Cerri” del comune di Rocca di Mezzo (L’Aquila) fuggendo poi con la refurtiva (elettrodomestici, TV, monili in oro ed piccole somme di denaro) a bordo un’autovettura, anch’essa rubata in quella località, che successivamente veniva abbandonata in un canale del Fucino nel comune di Ortucchio.

Per questo tre marocchini e un italiano sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Avezzano.

Il provvedimento emesso dal gip presso il Tribunale di l’Aquila su richiesta del procuratore della Repubblica di L’Aquila, Roberta D’Avolio che ha coordinato le indagini condotte dai carabinieri di Rocca di Mezzo e Avezzano, ha previsto in particolare che uno dei responsabili finisse in cella, 2 ai domiciliari ed 1 sottoposto all’obbligo di dimora.

Nel corso delle indagini, sono stati raccolti importanti elementi di reità a carico dei quattro soggetti colpiti dal provvedimento che si sarebbero resi responsabile dei furti avvenuti nella notte del 3 novembre 2018 con la complicità di una donna italiana indagata a piede libero.