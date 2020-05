MILANO – “Il coronavirus non ci ha fermato nella sua fase più calda e con la ripartenza non potremo che fare meglio. Abbiamo lavorato tanto in modo da poter tornare a servire i nostri clienti in tutta sicurezza e continueremo a farlo anche nei prossimi giorni, con l’entusiasmo che ci contraddistingue da sempre ma anche con senso civico e responsabilità”.

A parlare è Massimiliano Rossi, originario di Cavalletto d’Ocre (L’Aquila) ma meneghino d’adozione e titolare di Rustell, ristorante in stile street food tutto abruzzese, da 4 anni meta dagli amanti degli arrosticini del capoluogo lombardo. Anche nel periodo di lockdown che si è appena concluso.

Come spiega infatti lo stesso Rossi, “dall’inizio dell’emergenza, il locale è presente sulle piattaforme di delivery Just Eat e Glovo ma, nonostante il grande successo delle consegne a domicilio, la riapertura al pubblico è fissata per la giornata di domani”.

“Tutto è pronto per poter finalmente tornare a servire i nostri clienti all’interno del locale – dice a L’Aquila Blog -. Ovviamente proseguiremo anche con il delivery, che ha tanto entusiasmato i milanesi negli ultimi mesi, ma la voglia di ricominciare c’è e, per questo, nei giorni scorsi ci siamo organizzati per sanificare i locali, installare dispenser con gel disinfettante e contingentare le entrate. La nostra fortuna è, che essendo nati come street food, già disponiamo di un dehor attrezzato per ospitare le persone in tutta sicurezza e non abbiamo necessità di allestire coperti. Nel caso vengano poi a crearsi file all’esterno, faremo di tutto per gestirle nel migliore dei modi ed evitare assembramenti, in modo da attenerci il più possibile a tutte le disposizioni dettate dalle normative in atto”.

Già titolare di Rustell, da qualche anno Rossi è anche proprietario, insieme al teatino Giampiero Secondini, altri ristoranti abruzzesi sparsi per Milano: Spiducci per esempio, aperto da nemmeno un anno in zona Isola e Rost Eat, inaugurato 10 anni fa in via Vigevano. Tutte attività profondamente colpite dall’emergenza Coronavirus, e che, in un modo o nell’altro, hanno cercato di riconvertire il loro business e le aree in cui operano, per rispondere alla crisi emergenziale e affrontare al meglio il drastico calo di clienti.

“Siamo rimasti aperti dall’inizio della pandemia – aggiunge – e, nonostante si respirasse un’aria tutt’altro che tranquilla, l’attività è andata molto bene. Abbiamo capito che ai milanesi il cibo abruzzese piace, anche se riconosco che molto ha fatto anche la zona in cui si trova il mio ristorante”.

Rustell è infatti situato in via Buonarroti e, in particolare, in prossimità di Casa Verdi, la residenza per musicisti e cantanti fondata da Giuseppe Verdi a fine Ottocento, oltre che nelle vicinanze di Cascina Bolla, l’osteria quattrocentesca dove si dice che soggiornò Leonardo da Vinci nel periodo in cui stava affrescando il Cenacolo di Santa Maria delle Grazie. Recensito in passato dal Corriere della sera come “uno tra i primi fast food” del capoluogo lombardo, negli ultimi due mesi, è stato inoltre uno dei pochi locali che si è potuto effettivamente occupare di consegne nel quartiere e nelle aree limitrofe e questo non ha fatto altro che incentivare il suo successo in città.

“Nel nostro piccolo – confessa il titolare -, ci siamo anche attrezzati per poter pubblicizzare al meglio il ristorante, sia via internet che sui social e, a quanto pare, l’impegno ha dato i suoi frutti, visto che nel giro di poche settimane, abbiamo visto le nostre prenotazioni addirittura raddoppiare. Con la riapertura di domani, speriamo di poter contribuire almeno un po’ al ritorno alla normalità tanto auspicato dai milanesi, sperando che anche tutti quei colleghi che sono stati costretti a chiudere a causa del virus possano tornare a riaprire il prima possibile insieme a noi”.