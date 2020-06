L’AQUILA – Finito il lockdown rientra nel vivo l’attività politica e non poteva che partire con un mattatore indiscusso che, proprio in Abruzzo per le regionali dell’anno scorso ha fatto registrare decine di presenze in pochi mesi: il leader della Lega, Matteo Salvini, che oggi sarà all’Aquila per incontrare la stampa e inaugurare la sede del partito in centro storico, e chissà se anche per serrare i ranghi nel partito in vista delle amministrative del prossimo autunno che interessano anche comuni importanti come Avezzano e Chieti.

L’ex ministro torna a sedici mesi dalla sua ultima visita, che risale all’11 febbraio del 2019 nella sede della giunta regionale di Palazzo Silone, all’indomani della vittoria del centrodestra alla Regione con Marco Marsilio di Fratelli d’Italia presidente.

Da allora di cose ne sono cambiate molte: innanzitutto la Lega non è più al governo e Salvini non è più ministro, ma soprattutto sono cambiati i rapporti di forza con Fratelli d’Italia, asso piglia tutto in Abruzzo nonostante le percentuali elettorali assai inferiori a quelle del Carroccio, che dopo aver ceduto sul candidato governatore ha dovuto fare un passo indietro sul sindaco di Pescara, andato poi a Forza Italia con Carlo Masci, e chissà se non sarà costretto a cedere il passo anche ad Avezzano e Chieti, i due comuni maggiori chiamati alle urne quest’anno.

Se alle regionali del 2019 la Lega ha ottenuto il 27,53 per cento, Forza Italia il 9,05 e Fratelli d’Italia il 6,49, oggi secondo Supermedia Youtrend/Agi per La7 il Carroccio è al 25,9, i meloniani al 14,6 e gli azzurri al 7,2. Quest’ultimo è ovviamente un sondaggio di carattere nazionale, ma evidenzia come ci sia un orientamento di forte crescita, addirittura il raddoppio, di Fratelli d’Italia, mentre un consenso sostanzialmente immutato per le altre due forze.

Nell’ultimo anno sono cambiati anche gli assetti interni, con il deputato Giuseppe Bellachioma sostituito alla guida del partito regionale dal parlamentare aquilano Luigi D’Eramo senza che fossero mai chiariti fino in fondo i motivi dell’avvicendamento.

”Orgoglioso di essere nelle Marche e in Abruzzo per incontrare associazioni benefiche, imprenditori e famiglie”, ha detto ieri Salvini alle agenzie di stampa. “Sarò felice di ascoltare e di portare proposte”.

“Mentre il governo regala ritardi e burocrazia, la Regione Abruzzo ha stanziato 100 milioni per finanziare imprese, partite Iva, enti, associazioni culturali e sportive”, ha aggiunto con riferimento alla legge Cura Abruzzo con la quale la giunta ha previsto misure straordinarie a sostegno dell’economia particolarmente colpita dall’emergenza coronavirus, che però il governo ha impugnato.

“Il governo è lento a pagare la cassa integrazione, ma è rapido a bastonare gli enti locali come ha fatto anche con la Regione Marche a proposito della chiusura delle scuole e non solo”, ha detto Salvini. “Siamo impegnati, da Nord a Sud, a lavorare per portare ascolto, buonsenso e soluzioni. Diamo voce all’Italia che non si arrende”. (m.sig.)