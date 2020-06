L’AQUILA – La settima politica all’Emiciclo si apre oggi, lunedì 15 giugno, alle ore 15,00, con la seduta della Quinta Commissione Consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro” convocata, in seduta straordinaria, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” del Palazzo dell’Emiciclo per l’audizione dell’assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, in relazione al “Riordino della Rete ospedaliera in emergenza Covid-19”.

La Seconda Commissione Consiliare “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” è convocata, in seduta straordinaria, per martedì 16 giugno, alle ore 11,00, con il seguente ordine del giorno: esame del progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale sulle “Norme a sostegno dell’economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti” con le audizioni dell’assessore regionale Nicola Campitelli e del direttore regionale del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Pierpaolo Pescara.

L’ordine del giorno prevede anche l’esame del provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale recante “Programma regionale triennale 2019/2021 delle opere idrauliche finalizzato alla tutela e al risanamento idrogeologico del territorio” con le seguenti audizioni: del sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Umberto D’Annuntiis e del direttore regionale del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, Emidio Primavera.

In coda l’esame del Regolamento di iniziativa della Giunta Regionale recante “Regolamento recante in definizione delle disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici a norma dell’articolo 2, comma 1 della L.R.4 luglio2015, n.18”.

Mercoledì 17 giugno alle ore 10,00 la Commissione d’inchiesta “Sito di interesse Nazionale di Bussi sul Tirino -Tutela della salute dei cittadini, bonifica e reindustrializzazione”, effettuerà un sopralluogo a Bolognano/Piano d’Orta. Il luogo d’incontro è fissato nel piazzale Caserma Polizia Stradale – Piano d’Orta di fronte ex area Montecatini, alle ore 10,00.

All’incontro sono stati invitati Guido Di Bartolomeo (sindaco Comune di Bolognano), i responsabili Maurizio Dionisio (direttore generale Arta Abruzzo), Lucina Lucchetti (responsabile Discariche e siti inquinati Arta Abruzzo), Giulio Honorati (Comandante Polizia Amministrazione Provinciale Pescara), Mario Dari Salisburgo (consulente della cessata Struttura commissariale dell’arch. Adriano Goio), Franco Gerardini (responsabile Servizio Gestione Rifiuti).