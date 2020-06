L’AQUILA – La settima politica all’Emiciclo si apre lunedì 15 giugno alle ore 15,00, con la seduta della Quinta Commissione Consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro” convocata, in seduta straordinaria, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” del Palazzo dell’Emiciclo per l’audizione dell’assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, in relazione al “Riordino della Rete ospedaliera in emergenza Covid-19”.