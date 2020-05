L’AQUILA – Luca Rocci, presidente della commissione viabilità della Provincia dell’Aquila, i consiglieri provinciali Francesco De Santis, Dino Morelli ed il vice presidente Vincenzo Calvisi, hanno presentato una mozione urgente, che sarà discussa in sede di prossimo consiglio provinciale, per sollecitare il rimborso degli abbonamenti bus agli studenti pendolari nella fase di emergenza coronavirus.

“Nei mesi dell’emergenza covid come noto le corse di Tua sono state sospese e le scuole chiuse, ed a fronte di ciò intendiamo impegnare con la mozione presentata il presidente della Provincia, Angelo Caruso, a farsi portavoce con la Regione Abruzzo dell’esigenza di rimborsare gli studenti pendolari i mesi di abbonamento non fruiti”, affermano gli amministratori della Provincia dell’Aquila.

“Comprendiamo bene la complessità della situazione dovuta all’emergenza, e vogliamo dare un contributo fattivo per proporre soluzioni praticabili: già dalle nostre prime interlocuzioni avute nei giorni scorsi con i vertici dell’azienda del trasporto regionale Tua Spa abbiamo trovato apprezzabile disponibilità a procedere in tal senso, anche attraverso compensazioni sui prossimi abbonamenti da sottoscrivere. Intendiamo dunque favorire un tavolo ad hoc tra la Regione Abruzzo, le province abruzzesi, di cui Angelo Caruso è rappresentante regionale, e la Tua per dare seguito alle soluzioni proposte”.