L’AQUILA – “Per i familiari delle vittime e dei superstiti del disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017 ho appreso dal Comitato Vittime di Rigopiano che sono ancora bloccati i fondi già stanziati di 10 milioni di euro a titolo di elargizione per tutti coloro che nel disastro di Rigopiano hanno riportato lesioni gravi o gravissime. A seguito di tale stanziamento si è proceduto, in ossequio alla previsione di cui all’art. 4 bis D.L. 135/2018, alla formazione di una apposita Commissione costituita dai Sindaci dei Comuni interessati di modo che questa potesse procedere, d’intesa con la Presidenza, alla individuazione dei soggetti beneficiari della predetta elargizione. Ad oggi però ancora non è giunta alcuna comunicazione alla Presidenza del Consiglio”.

Lo dichiara la deputata del Pd Stefania Pezzopane, in una nota.

“Si tratta di fondi già stanziati ed è urgentissimo che vengano distribuiti fra le famiglie delle vittime che sono in grandissime difficoltà economiche acuite dall’emergenza Coronavirus. Ci sono famiglie che attendono nel silenzio e nel rispetto delle Istituzioni da più di tre anni un aiuto da parte dello Stato; ad oggi, tuttavia, non è più possibile procrastinare: c’è l’assoluta necessità che i predetti fondi vengano distribuiti e pertanto con la presente formalmente si sollecita ad una celere distribuzione dei fondi tra gli aventi diritto”, spiega.

“Chiediamo pertanto di dare immediato adempimento alla norma succitata. Sto anche lavorando sulla mia proposta di legge per dare risposte alle famiglie delle vittime dei terremoti 2009 e 2016 che ancora non sono riconosciute, sarebbe opportuno dare una svolta a questa vicenda così triste e drammatica ancora senza un riconoscimento dello Stato”, conclude Pezzopane.