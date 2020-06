SCOPPITO – Inaugurato quasi un anno fa, il Rifugio dell’Area Sic di Montecalvo, Colle Macchialunga, rimane praticamente chiuso e inutilizzabile, perché il Comune di Scoppito non ha ancora provveduto alla sua gestione. Cosa che conferma ai microfoni di Laquilablog, il sindaco Marco Giusti.

“È vero – dice – siamo in ritardo ma chi dovrà occuparsi della struttura, però, deve avere particolari requisiti e la cosa non è semplice. Da antico rifugio per i pastori è stato ristrutturato grazie ad un finanziamento Por Fers 2014 -2020. Il Rifugio, avrebbe dovuto funzionare come centro visite visto che è dotato di tutti i servizi per poter visitare l’area che, dal punto di vista paesaggistico, è spettacolare e si trova a ridosso dei confini col Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Stiamo accelerando – dice ancora Giusti -, la bella stagione anche segnata dal Covid, è arrivata e per agosto dovremmo farcela. La zona , peraltro è molto frequentata da turisti ed escursionisti che si muovono sui sentieri del Cai