SCOPPITO – Gli effetti “collaterali” me li aspettavo, dice a Laquilablog il Sindaco di Scoppito Marco Giusti, ma questo non significa che non bisogna fare scelte. Sabato incontrerò la popolazione per spiegare che questo intervento non è pericoloso.

Il motivo dello scontro, è la realizzazione di una piattaforma per il conferimento dei rifiuti a ridosso di abitazioni e servizi. Non si tratta di un intervento dannoso per l’ambiente, ripete Giusti, può essere autorizzato dal Comune perché è una piccola piattaforma per l’ultima fase della raccolta. Un’altra localizzazione va pensata solo se l’impianto è inquinante, dice il Sindaco, è questo non lo è.