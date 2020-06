CANISTRO – Un uomo di Canistro (L’Aquila) rientrato dal Perù sarebbe risultato positivo al tampone per il Covid-19.

Lo rivela Rete8 secondo cui l’uomo ha regolarmente rispettato il periodo di quarantena in isolamento domiciliare, perciò, non avendo avuto contatti con familiari o soggetti terzi, il caso non desta preoccupazione.

Si tratta del primo contagio dopo molti giorni in cui lo zero è rimasto costante nella casella dei casi di Coronavirus dell’intera Asl della provincia dell’Aquila.

Il caso non ha tuttavia ufficialità istituzionale considerando, peraltro, che dalla scorsa settimana la Regione diffonde il bollettino due volte a settimana e non più quotidianamente.