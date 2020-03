L’AQUILA – L’Ufficio speciale per la ricostruzione post-terremoto dell’Aquila (Usra) ha perfezionato l’acquisizione online della documentazione relativa alla presentazione dei progetti.

Un video tutorial aiuta a comprenderne il funzionamento.

Il sistema è stato concepito allo scopo di consentire ai soli richiedenti il contributo (presidenti di Consorzio, procuratori speciali, amministratori, proprietari, ecc.) e tecnici incaricati di inviare direttamente online file di grandi dimensioni ed il suo utilizzo è pertanto riservato alla consegna di: Presentazione di Nuove Schede Parametriche Parte Prima; Integrazioni di Schede Parametriche Parte Prima; Presentazione di Nuove Schede Parametriche Parte seconda; Integrazioni di Schede Parametriche Parte Seconda; Presentazione Progetti Preliminari per Commissione Pareri; Integrazioni Progetti Preliminari per Commissione Pareri; Presentazione di Nuove Istanze di Abitazione Equivalente (Riacquisti); Integrazione di Istanze di Abitazione Equivalente (Riacquisti); Integrazioni di Pratiche di Vecchia Procedura.

Per la consegna della restante documentazione (Richieste di Accesso agli Atti, Comunicazioni, Richieste Varie, ecc.) rimangono attivi ed utilizzabili i seguenti indirizzi pec: usra@pec.it per l’invio di documentazione amministrativa, areatecnicausra@pec.it per l’invio di documentazione tecnica.

Per informazioni e supporto sulle modalità di registrazione è possibile scrivere ai seguenti indirizzi: luca.becatti@usra.it e graziella.grande@usra.it.