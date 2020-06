L’AQUILA – Il giudice del lavoro Anna Maria Tracanna ha rigettato i ricorsi con cui i dipendenti degli ormai soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione post-terremoto del 2009 (Utr) chiedevano l’equiparazione contrattuale e retributiva a quelli dell’Ufficio speciale dei comuni del cratere (Usrc), nel quale peraltro oggi si trovano a lavorare.

“Con la legge che ha chiuso gli Utr, i lavoratori sono transitati all’Usrc ma di fatto non sanno chi è il loro datore di lavoro, avendo ciascuno un contratto con il Comune nel quale l’Utr di provenienza aveva sede”, spiega a L’Aquilablog l’avvocato Isabella Di Benedetto, che insieme a Lucilla Marini ha curato i ricorsi, “ai dipendenti dell’Usrc si applica un contratto collettivo diverso e con un trattamento economico più ricco di quello che hanno i ricorrenti”.

“Sono figli di nessuno – fa osservare la legale – perché l’Usrc gestisce il loro rapporto di lavoro, ma ci sono stati momenti, ad esempio, in cui non sapevano neanche a chi chiedere le ferie”.

Il tribunale ha emesso nei giorni scorsi il dispositivo in cui rigetta la domanda dei ricorrenti, ma bisogna attendere la pubblicazione della sentenza, entro sessanta giorni, per conoscerne i motivi.

Se da un lato dunque si è assistito a un preoccupante e progressivo abbandono di molti dei dipendenti assunti da tutta Italia coi concorsi svolti nel post-terremoto proprio per costituire i vari uffici che avrebbero dovuto istruire le pratiche edilizie della ricostruzione, che nel corso degli anni per i motivi più disparati hanno chiesto e ottenuto il trasferimento altrove, dall’altro permane la diversità di trattamento tra i circa 400 che sono impiegati tra l’Ufficio speciale dell’Aquila (Usra), l’Usrc, gli ex Utr e il Comune dell’Aquila.