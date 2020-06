L’AQUILA – Un ulteriore passo avanti per la ricostruzione post-terremoto delle case popolari di Via Milonia, all’Aquila, è stato compiuto nei giorni scorsi con l’approvazione delle determina che nomina il seggio di gara e la commissione giudicatrice per l’esame e la valutazione dei progetti esecutivi.

Si tratta delle due palazzine ai civici 23 e 27 di edilizia residenziale pubblica (erp) di proprietà del Comune dell’Aquila la cui ricostruzione è caratterizzata da un autentico iter lumaca – come d’altra parte l’intera ricostruzione pubblica – se si considera che il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di demolizione è stato approvato dalla giunta Cialente più di tre anni fa.

La giunta Biondi nei giorni scorsi ha nominato il dirigente del settore Ricostruzione beni pubblici Pierluigi Carugno presidente e Massimiliano Petrella e Nazzarena Sette, rispettivamente istruttore tecnico del settore Ricostruzione pubblica e istruttore direttivo amministrativo della Centrale unica di committenza componenti del seggio di gara.

Mentre il dirigente del settore Ricostruzione opere pubbliche Mauro Bellucci, il funzionario Fabrizio De Carolis e l’istruttore Camilla Ceccotti sono stati nominati, rispettivamente, presidente e componenti della commissione giudicatrice.

Il responsabile unico del procedimento è Pierluigi Seccia.

L’intervento di ricostruzione costerà circa 8 milioni di euro e prevede la realizzazione di due edifici antisismici con principi di architettura sostenibile. La sagoma sarà la stessa delle palazzine preesistenti.

Il 19 giugno sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte che mercoledì prossimo saranno aperte in occasione della prima seduta pubblica per le operazioni di gara. (m.sig.)