L’AQUILA – Per le aziende impegnate nei cantieri della ricostruzione, a fronte delle circostanze eccezionali venutesi a creare a causa dell’emergenza coronavirus, il Comune dell’Aquila ha disposto l’anticipo del pagamento delle rate dei Sal (Stato avanzamento lavori), esulando dal raggiungimento dell’importo minimo stabilito nel contratto sottoscritto con il committente.

La disposizione, di carattere derogatorio e temporanea, è contenuta nella circolare firmata dal dirigente del Settore Ricostruzione Privata dell’ente, Roberto Evangelisti. In particolare, su richiesta delle ditte potranno essere corrisposte rate di acconto sull’ammontare del contratto ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi della normativa vigente, raggiunga una somma almeno di 30mila euro per i contratti d’importo fino a 500mila euro e di 50mila euro per i contratti d’importo oltre i 500mila euro, così come risultante dal registro di contabilità e dallo stato di avanzamento dei lavori.

“Sarà una boccata d’ossigeno per tutte le imprese che hanno dovuto sospendere le lavorazioni a causa della pandemia. – hanno spiegato in una nota congiunta il sindaco, Pierluigi Biondi e l’assessore alla ricostruzione, Vittorio Fabrizi – Con questa misura garantiremo, per quanto è nelle nostre possibilità, i flussi economici verso gli operatori che abbiano maturato delle spettanze nei processi di ricostruzione, per i quali gli uffici erano già stati attivati per procedere celermente nel pagamento dei Sal. È un’azione connessa all’attività portata avanti in questi mesi dal Comune, che nel bimestre marzo-aprile ha liquidato circa 67 milioni ei euro, finalizzata all’immissione di liquidità nel tessuto economico-produttivo del territorio e scongiurare che dalle difficoltà possano originarsi fenomeni criminosi”.

Il link dove è possibile consultare la circolare: http://www.comune.laquila.it/ pagina1883_circolari.html