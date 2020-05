L’AQUILA – “In un periodo cosi difficile, come quello che stiamo affrontando tutti, regala ulteriore speranza per la ripartenza il riconoscimento che arriva dagli Europa Nostra Awards 2020 per L’Aquila e per l’Italia intera”.

Così l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle per la Circoscrizione Italia Meridionale, Isabella Adinolfi, commenta il prestigioso premio ottenuto dalla Basilica di Collemaggio, che il terremoto aveva quasi distrutto nel 2009, l’unico caso italiano tra i riconoscimenti assegnati nella categoria “Conservazione” degli Europa Nostra Awards 2020 dalla Commissione Europea e da Europa Nostra.

“Questo riconoscimento testimonia come con la forza di volontà si può sempre rialzare la testa e rinascere, quello che l’Italia, l’Europa e il mondo intero dovranno fare per ripartire – aggiunge l’europarlamentare – E il nostro Paese, con il suo patrimonio culturale/architettonico e naturale più ricco del mondo, deve essere in prima linea per guidare questa rinascita, dando nuovo linfa al turismo, da sempre volano di sviluppo economico per tutto il nostro territorio”.

“In questo momento è importante supportare adeguatamente il settore così da permettere a tutti i lavoratori operanti, direttamente e indirettamente, di superare la crisi che ci ha investito – conclude l’onorevole Adinolfi – Per l’Europa è giunto il momento di mettere da parte i calcoli economici e credere nei sui cittadini, mettendo in campo misure senza precedenti”.