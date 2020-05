L’AQUILA – Hanno riaperto le due sale studio del Centro polifunzionale dell’Adsu, a Lenze di Coppito, e lo studentato nell’ex caserma Campomizzi è pronto a far rientrare i ragazzi che erano tornati nelle proprie residenze all’inizio del lockdown.

Lo annuncia la presidente dell’Azienda regionale per il diritto allo studio, Eliana Morgante, che a L’Aquila Blog spiega come “abbiamo sempre assicurato l’utilizzo della mensa per i circa 40 residenti della struttura Campomizzi rimasti e d’intesa con la direttrice Giulia Marchetti abbiamo disposto la possibilità di rientro di tutti gli altri, in subordine all’adeguamento degli spazi”.

La struttura, infatti, che ospita circa 300 ragazzi, sarà ripensata e le camere da doppie diventeranno tutte singole. Adeguamenti riguarderanno anche l’utilizzo dei servizi igienici, che non potranno più essere in condivisione.

“Da parte degli studenti c’è una gran voglia di tornare – dice la Morgante – ma siamo ancora molto cauti anche perché il decreto in materia è molto restrittivo, si sta quindi riaprendo gradualmente tenendo conto di tutte le prescrizioni. Sicuramente tutti gli ospiti possono rientrare per prendere i propri oggetti personali che hanno lasciato, nel rispetto delle misure di sicurezza”.

Al Centro polifunzionale di Coppito, invece, realizzato dal governo canadese in segno di solidarietà dopo il terremoto del 2009, hanno riaperto le sale studio, alle quali si accede rispettando tutte le misure anti contagio, ma resta chiusa la palestra.

“Restano chiuse anche tutte le mense, ad eccezione di quella di Campomizzi – spiega la presidente dell’Adsu – . Stiamo assicurando i servizi necessari a chi ne ha effettivamente bisogno con un occhio di riguardo per chi vuole rientrare all’Aquila, in questo caso l’azienda valuta caso per caso”.

“Siamo molto prudenti”, ribadisce la Morgante, “c’è da dire comunque che i ragazzi rimasti hanno avuto un comportamento esemplare con il massimo rispetto delle norme”.

“Se l’Università non potrebbe seguire l’esempio riaprendo biblioteche e sale studio? Non posso entrare nel merito dell’Università”, chiosa la presidente dell’Adsu, “è chiaro che per l’Ateneo è più difficoltoso perché ha una popolazione molto più corposa, il rettore ha delle esigenze organizzative che non sono quelle dell’Adsu che può ridurre i servizi al minimo”.