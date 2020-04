L’AQUILA – Da qualche giorno anche la Chicco all’interno del Centro Commerciale Il Globo a L’Aquila, è di nuovo a fianco a mamme e papà per garantire tutto quello che serve per affrontare questa situazione. Una riapertura quella dei negozi di abbigliamento per bambini pensata soprattutto per i neonati che col passare delle settimane crescono e non “entrano” più nelle loro tutine.

“Non solo emergenze per i piccolissimi o cambi di merce acquistata prima del lockdown – ci racconta Consuelo, la titolare del punto vendita.- Oltre alle tute e le felpe comode, si scelgono anche t-shirt e bermuda, anche se le vacanze sono ancora un miraggio”.

Clienti felici di tornare a fare lo shopping “reale”.