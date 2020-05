L’AQUILA – “Dal prossimo 18 maggio i fedeli potranno tornare a messa, seppure tra molte accortezze, e le diocesi italiane potranno riprendere la loro attività pastorale. È un segnale importante, sia per i credenti che per i laici. Le comunità, dai piccoli borghi ai quartieri metropolitani, hanno nella propria chiesa e nella propria parrocchia un punto di riferimento e di incontro”.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, interviene sul tema della riapertura delle chiese, concentrandosi sul tema del graduale ritorno alla normalità e sull’importanza che le funzioni religiose rivestono in questo momento di emergenza.

“Si tratta di elementi spesso fondanti e comunque connotativi della nostra società – dice -. Il percorso verso il recupero della normalità, il processo di ricostruzione dopo ogni calamità o emergenza, e noi aquilani lo sappiamo bene, passa attraverso il riappropriarsi di ‘riti’ collettivi, entrati a far parte della vita di una comunità e dunque elementi identitari in cui ci ritrova e ci si riconosce. La ritualità del passeggio e dell’incontro, in determinati luoghi e determinati orari, la ritualità dei valori culturali, dell’andare a teatro o a un concerto, sono parte della nostra quotidianità e della nostra vita sociale”.

“Al di lá dell’aspetto religioso e spirituale, dunque, l’attività delle parrocchie si incardina in maniera essenziale in quella socialità che, seppure in forme diverse e forzatamente cambiate, dobbiamo e vogliamo recuperare – prosegue Biondi-. In questo senso la funzione religiosa è da intendersi non soltanto come momento di rapporto diretto con l’Altissimo ma anche come rito collettivo di una comunità che si incontra e si ritrova”.

“I sacerdoti, che hanno accompagnato i fedeli anche in questa difficile prova, seppure a distanza, possono portare conforto e ristoro alle anime e, al contempo, contribuire alla ricostruzione di quel legame comunitario che, nelle società, grandi o piccole che siano, è alla base di ogni processo di rinascita”, conclude.