L’AQUILA – Prenotazione obbligatoria, ingressi contingentati e obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione.

Sono tra le misure attuate alle Grotte di Stiffe per poter tornare ad accogliere i turisti in vista dell’arrivo della bella stagione. Una bella stagione che, spiega a L’Aquila Blog la guida Alessia Salvi, “in base al numero di accessi registrati sin dal giorno di riapertura post-covid, sembra promettere bene, andando così confermare il trend positivo registrato negli anni passati”.

Nel 2019, il sito turistico che si trova nell’omonima località di Stiffe, nel Comune di San Demetrio ne’ Vestini, ha infatti ospitato al suo interno quasi 40 mila persone. Dopo tre mesi di chiusura, ha riaperto al pubblico il 13 giugno scorso, qualche giorno dopo la fine del lockdown, con tutti gli operatori che si dicono “pronti a ripartire in sicurezza e nel massimo rispetto della normativa nazionale vigente”.

“Speriamo che l’affluenza sia alta anche quest’anno – aggiunge la guida -. Per tutta la stagione estiva, ci siamo organizzati per effettuare ingressi contingentati e solo su prenotazione. All’interno, non sarà inoltre possibile ospitare più di due gruppi composti da un massimo di 20 persone contemporaneamente. Non sono stati invece modificate né le tempistiche né le modalità di permanenza all’interno, visto che gli ambienti sono abbastanza ampi e tali da accogliere in sicurezza i turisti”.