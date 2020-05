L’AQUILA – La Basilica di Collemaggio dell’Aquila è l’unico caso italiano tra i riconoscimenti assegnati nella categoria “Conservazione” degli European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2020 dalla Commissione Europea e da Europa Nostra.

Ad annunciarlo il primo cittadino del capoluogo, Pierluigi Biondi, e la soprintendente Alessandra Vittorini.

Un riconoscimento che arriva tra 21 progetti, di cui 9 per il restauro, pervenuti alla commissione da 15 paesi e che, ha detto il sindaco “ribadisce l’importanza della cultura anche come fattore di emancipazione comunitaria e non solo come intrattenimento”.

“Questo arricchisce anche le cose che potremmo scrivere nel dossier della candidatura dell’Aquila a capitale italiana delle cultura – ha affermato -. Credo che ormai si sia acquisito un culto del bello e dell’estetica delle cose e questi premi non sono soltanto medaglie per la città, ma anche elementi di sostegno al percorso culturale che sta vivendo e che, in questi tempi di pandemia, ci impone anche una riflessione sulle nuove regole che verranno dettate in futuro”.

“Il taglio che noi abbiamo voluto dare alla costruzione di questo dossier – ha aggiunto la dottoressa Vittorini, ringraziando gli ingegneri, i responsabili, le maestranze e i restauratori che si sono occupati del progetto – è stato quello di sottolineare il ruolo del monumento nel processo di ricostruzione dell’intera città dopo il sisma e quello del lavoro di squadra, con la partnership pubblico-privata, la componente istituzionale, la collaborazione scientifica degli atenei atenei”.

La motivazione del riconoscimento recita infatti:”questo intervento rappresenta veramente la rinascita di una città, il forte senso di spiritualità e la partecipazione della comunità a questo progetto devono essere considerati come parte integrante del tutto”.

“L’intero progetto – prosegue la motivazione – si basa su un partenariato pubblico-privato e ha coinvolto la collaborazione di tre diverse università. È stato effettuato con una base scientifica esemplare relativa alla vulnerabilità sismica dell’edificio. L’approccio globale adottato per affrontare le conseguenze di una catastrofe naturale, compreso sia l’edificio che il suo contenuto, è esemplare. È inoltre interessante notare che il programma comprende la manutenzione e il monitoraggio dell’edificio. Il progetto è un modello di best practice per la conservazione di siti gravemente danneggiati in tutto il mondo”.