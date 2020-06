ROMA – “Ufficializziamo che Italia Viva correrà alle prossime regionali di settembre in tutte e sei le regioni: Toscana, Campania, Puglia, Liguria, Marche, Veneto. Così finalmente conteranno i voti e non i sondaggi. Chi di voi vuole darci una mano in una di queste regioni scriva a ettore@italiaviva.it. Sarà una campagna elettorale difficile e con tanta fatica, ma ci divertiremo sicuramente come spesso accade durante le campagne elettorali. Non c’è occasione migliore per avvicinare nuove persone”.

Lo annuncia nella sua e-news il leader di Iv Matteo Renzi.