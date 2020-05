L’AQUILA – La Quarta Commissione consiliare è convocata, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli”, in seduta straordinaria e urgente, per giovedì 7 maggio alle ore 14 per l’esame del progetto di legge “Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19” di iniziativa consiliare (Consiglieri Bocchino, Santangelo, Sospiri, Scoccia e Testa).

Il provvedimento sarà poi esaminato in successione: alle ore 14.30 dalla Prima Commissione consiliare; alle ore 15 dalla Quinta Commissione Consiliare riunita congiuntamente con la Terza Commissione consiliare. La seduta sarà svolta a porte chiuse nel rispetto delle prescrizioni recate dalla deliberazione U.P. n.50 del 10.3.2020, e con tutte le precauzioni e l’utilizzo dei dispositivi atti a garantire il rispetto delle misure di contenimento del virus Covid-19.