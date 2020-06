L’AQUILA – La Seconda Commissione Consiliare “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” è convocata, in seduta straordinaria, per martedì 16 giugno 2020, alle ore 11,00, presso l’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” del Palazzo dell’Emiciclo in L’Aquila, con il seguente ordine del giorno: esame del progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale sulle “Norme a sostegno dell’economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti” con le audizioni dell’assessore regionale Nicola Campitelli e del direttore regionale del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Pierpaolo Pescara.

L’ordine del giorno prevede anche l’esame del provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta Regionale recante “Programma regionale triennale 2019/2021 delle opere idrauliche finalizzato alla tutela e al risanamento idrogeologico del territorio” con le seguenti audizioni: del sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Umberto D’Annuntiis e del direttore regionale del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, Emidio Primavera.

In coda l’esame del Regolamento di iniziativa della Giunta regionale recante “Regolamento recante in definizione delle disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici a norma dell’articolo 2, comma 1 della L.R.4 luglio2015, n.18”.