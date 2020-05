L’AQUILA – “Esprimo enorme soddisfazione per l’approvazione, in Consiglio Regionale, dell’emendamento da me presentato in favore dei consultori. Il finanziamento di 200mila euro servirà a dare nuova linfa e a rafforzare la rete consultoriale su tutto il territorio regionale, specialmente nelle zone interne dell’Abruzzo dove le aree di fragilità e le situazioni difficili rappresentano un fenomeno sociale importante”.

Lo dichiara il consigliere regionale Marianna Scoccia.

“La nostra Regione ha il dovere di rafforzare questi presidi territoriali che hanno un delicatissimo compito di ascolto e un’insostituibile funzione di informazione a sostegno della prevenzione e della promozione della salute della donna – aggiunge -, soprattutto in età evolutiva. Sono felice di esser riuscita a dare risposte agli abruzzesi e ai tanti operatori di questi centri che riusciranno così ad adempiere, in maniera più agevole, al fondamentale compito di assistenza alle famiglie e alla maternità. Oggi abbiamo compiuto un nuovo passo verso un Abruzzo aperto all’ascolto e vicino alle esigenze sociali dei cittadini. Questo continuerà ad essere il mio obiettivo, costruire un Abruzzo migliore per tutti”.