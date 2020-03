L’AQUILA – Sottotono anche a causa dell’emergenza psicosi da Coronavirus, che ha catalizzato l’attenzione dei media, è partita la campagna referendaria in vista del voto di domenica 29 marzo, quando gli elettori saranno chiamati a confermare o meno la legge di revisione costituzionale approvata dal Parlamento nell’ottobre scorso, che prevede, tra le altre cose, il taglio del numero dei parlamentari.

La richiesta di consultazione popolare è arrivata da un folto gruppo di senatori, di tutti gli schieramenti, dopo che il voto in aula non ha avuto la maggioranza qualificata dei due terzi, come previsto dalla Costituzione, ma solo quella assoluta.

È bene premettere che si tratta di un referendum confermativo, per il quale non è richiesto il quorum: il voto sarà dunque valido in ogni caso, a prescindere dall’affluenza.

Il quesito riguarda 4 articoli della legge di modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, che prevedono la riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200 e l’equiparazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alle Regioni.

La legge sottoposta a referendum chiarisce anche l’ambiguità legata al numero dei senatori a vita, che potranno essere al massimo 5 senza dubbi legati alla possibilità che questo numero sia appannaggio di ciascun presidente della Repubblica.

Anche all’Aquila il fronte del No e quello del Sì promuovono le proprie ragioni.

“Ho votato la riforma costituzionale che prevedeva il monocameralismo e di conseguenza sono d’accordo con la riduzione dei parlamentari”, dice a L’Aquila Blog Stefania Pezzopane, deputata del Partito democratico schierata con il Sì. “Stiamo lavorando in Parlamento per una riforma elettorale e dei collegi affinché, pur nella riduzione dei numeri non si riduca anche la rappresentatività politica e soprattutto dei territori più deboli”.

Schierati per il No alcuni giovani “che non si sono mai occupati di politica e non sono iscritti a nessun partito”, puntualizza William Giordano, che hanno costituito il comitato “NOstra” guidato da Matteo Ferrante.

“Diciamo No per due ragioni”, spiega Giordano, “una nazionale e una locale: con la conferma della riforma si indebolisce il potere legislativo e si riduce l’equilibrio nella ripartizione dei poteri, contraddicendo il volere dei padri costituenti, che volevano un Parlamento ampio e rappresentativo di tutte le province”.

“Al livello locale – aggiunge Giordano – , il taglio dei parlamentari escluderebbe dalla rappresentanza interi territori, soprattutto nelle regioni più piccole come l’Abruzzo, dove le conseguenze sarebbero ben diverse da collegi come quello romano che elegge ben cinquanta deputati. Da noi passeremmo da 14 a 10 e non tutti i territori riusciranno ad avere un proprio rappresentante”.

“L’Aquila”, fa notare Giordano, impegnato in Articolo 1 ma che conduce la battaglia referendaria in antitesi alla posizione del partito, “rischia di essere esclusa dal Parlamento, pur avendo avuto sempre una rappresentanza, o in maggioranza o all’opposizione. Se si vuole migliorare la politica vanno scelti meglio i propri rappresentanti, non ridurre il loro numero”. (m.sig.)