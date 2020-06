CALASCIO – Domenica con sorpresa a Calascio. Pioggia di multe per le macchine dei turisti e degli operatori stagionali parcheggiate sulla strada per salire alla Rocca.

Il ‘popolo’ dei vacanzieri della domenica ha approfittato della bella giornata per raggiungere in massa la fortezza medievale. Decine di automobilisti dopo aver trascorso la giornata in altura hanno ritrovato sul parabrezza un verbale per divieto di sosta. Ma non solo. Ad essere stati multati anche i ragazzi che lavorano nelle strutture ricettive adiacenti al sito turistico.

“Si tratta – spiegano alcuni degli operatori – di lavoratori stagionali che vengono a guadagnarsi il pane. Assurdo. Non sono all’altezza neanche di organizzare un servizio navetta, solo repressione”. (m.s.)