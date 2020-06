E’ da marzo scorso che si è iniziato a parlare delle tante osservazioni critiche presentate da cittadini ed associazioni in merito al progetto Terminillo Stazione Montana (TSM 2) per l’ampliamento degli impianti sciistici. Ora si registra una nuova e straordinaria tappa del percorso teso a salvare la Montagna dei Romani.

Infatti la petizione, lanciata dal Cai di Leonessa e da tutti coloro che si sono attivati in difesa del Terminillo, in meno di una settimana ha raggiunto quota 10.000 firme.

Un risultato che racconta sia il legame dei cittadini con un luogo di straordinaria bellezza, sia la totale incompatibilità di una idea di sviluppo vecchia quanto superata, se al centro ci sono realmente gli interessi delle comunità locali.

Già bocciato due volte dalla Regione Lazio, il progetto è ormai assurto a problema di rilievo nazionale.

Quattordici sono le associazioni che chiedono di partecipare alla causa: WWF Lazio, FederTrek – Escursionismo Ambiente, Club Alpino Italiano GR Lazio, Italia Nostra – Sabina e Reatino, Mountain Wilderness Lazio, Salviamo il Paesaggio Rieti e Provincia, Postribù, Inachis – Gabriele Casciani Rieti, Altura, Salviamo l’Orso, LIPU, G.U.F.I. Gruppo Unitario per le Foreste Italiane, Pro Natura Lazio, Orso and friends.

Per firmare la petizione.