I miei mi avevano fatto restare alzato dopo Carosello, per vedere il LEM (modulo di escursione lunare), allunare nel Mare della Tranquillità, al’incirca alle ore 22.16 del 20 luglio 1967. Ricordo la diretta televisiva di Tito Stagno, che oltretutto mio padre mi aveva presentato una domenica in spiaggia a Fregene. Rammento che Stagno camminando sulla battigia, ogni tanto faceva una capriola per aria poi riprendeva il suo percorso: un vero eroe, anche ginnico, per un bambino come me. Dalla base americana di Houston si ascoltavano le testimonianze del corrispondente Ruggero Orlando, splendida presenza del giornalismo di quel tempo. Ebbi la fortuna in seguito di incontrare anche lui nella sede del mensile “Shalom”, dove fui praticamente costretto ad imitarlo, salutandolo con la mano come faceva lui in televisione, ed esclamando “qui Nuova York, vi parla Ruggero Orlando” con forte erre moscia.

Parlavo ieri con mio zio Roberto, che a fine maggio compirà 90 anni e che è l’ultimo rappresentante consanguineo delle generazioni antecedenti la mia. “Quando finì la seconda guerra mondiale – mi ha detto – dovemmo ricominciare tutti da capo. Al nostro arrivo a Roma, vivevamo tua madre, tua nonna ed io, in una piccola stanza in affitto … “. La bella telefonata mi ha confermato i timori quotidiani per la “ripresa” dopo il Coronavirus: la cosiddetta “fase 2”.

Molti della mia generazione, me compreso, hanno avuto la fortuna di nascere nell’epoca nella quale chi era sopravvissuto – i nostri genitori – era riuscito rimboccandosi seriamente le maniche, a ricrearsi la vita ed addirittura a riuscire a mettere da parte il frutto del faticoso impegno. Ci hanno permesso di studiare e di amare quel che loro ci hanno dato ed il mondo che avevano aiutato a ripristinare. Siamo cresciuti in quella che sembrava un’era nuova, post bellica, apparentemente lontana dalle sofferenze. Ci hanno insegnato ad amare la vita e ad alcuni è stato anche trasmesso il rispetto per il prossimo e per la natura. Abbiamo avuto in dono la fantasia e lo sviluppo scientifico, intellettuale, culturale e di un’informazione veloce. Siamo riusciti a seguire i veloci passi dell’evoluzione tecnologica.

Parte dei nostri figli ed i nostri nipoti, specialmente chi è nato a ridosso del cambio di millennio e negli anni successivi, fanno invece parte di una generazione che definirei prefabbricata. Agiscono in gruppo, quasi come degli ovini e solo pochi di loro riescono ad estrarsi ed astrarsi dalla moltitudine. Si tratta di una grossa fetta della popolazione (minore in Italia perché paese con esigui incentivi alla natalità) appiccicata all’informatica. Chi non vive di cellularizzazione sembra un nuovo Robinson Crusoe (ai giovani consiglio di guardare su Internet questo personaggio letterario). Si campa in contatto costante con l’apparecchio che è diventato purtroppo la mente opaca di molti. La fantasia sembra essersi assopita e ci si incontra per “scriversi a quattr’occhi”. Belli i tempi lontani nei quali si andava da amici per trascorrere delle ore felici, magari assieme a qualcuno provvisto di chitarra od altro strumento, per intonare tutti assieme un brano della hit di allora.

Non è certamente mia intenzione deridere o giudicare l’intera galassia dei giovanissimi né i loro genitori che solo in pochi casi sono riusciti abilmente ad intervenire, impedendoli il contagio da una società malata.

Ben altra cosa questo Coronavirus. I giorni passano tutto sommato con disinvoltura, fra telegiornali e trasmissioni monotematiche o residui mediocri riproposti da quasi tutte le emittenti. Questa guerra per ora contro l’ignoto, questa interminabile battaglia anche contro le persone care per paura di contaminazione, rischia di trascinarci in una sorta di non ritorno. Fa breccia nei pensieri il fattore economico: chi ha uno stipendio rischia ben poco, ma chi lavora autonomamente dovrà riprendere da dove ha interrotto, con le consegne in arrivo che giungeranno senza che quelle in uscita ripartano come prima. I liberi professionisti forse avranno un sussidio statale per il tempo passato a casa, mentre coloro che vivono di ritenuta d’acconto dovranno recuperare da ben prima il blocco imposto, dovendo ritrovare le persone con le quali avevano intrapreso degli accordi, cercando di sfruttare i propositi venuti in mente durante l’isolamento.

Un futuro quanto incerto aspetta gran parte di noi che dovremo, forse finalmente, renderci conto di quanto avevamo causato negli ultimi decenni, approfittando solo dei beni che questa balorda epoca ci aveva “suggerito” di acquisire: per lo più agiatezze non necessarie ma alle quali ci eravamo abituati, creando