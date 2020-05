L’AQUILA – Il questore dell’Aquila Gennaro Capoluongo ha incontrato ieri 20 maggio il presidente Provinciale Confcommercio Roberto Donatelli.

L’incontro, oltre che finalizzato alla reciproca conoscenza, ha avuto come oggetto tematiche di particolare rilevanza per le categorie del Terziario e dei cittadini, quali la sicurezza nel comprensorio ed in particolare delle attività commerciali, ricettive e di servizio e le azioni di contrasto alla microcriminalità, da coordinare attraverso la prosecuzione della costante e produttiva collaborazione sviluppata nel corso degli anni.

L’impegno della Questura aquilana, così come le altre forze dell’ordine, è sempre stato al massimo livello nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni criminosi ed il confronto si è sviluppato sulle problematiche della microcriminalità dell’intera Provincia per essere affrontata con più uomini e mezzi.

L’associazione di categoria ha, d’altra parte, confermato il ruolo di “sentinelle” svolto dalle aziende associate con l’impegno a raccogliere, da parte delle imprese iscritte, ogni segnalazione utile da trasferire immediatamente alla Questura, al fine di attuare una valida azione di presidio del territorio , con la collaborazione degli esercenti dislocati all’interno dell’area provinciale.

Altro tema affrontato nel corso dell’incontro, che rappresenta solo il primo di una serie di riunioni periodiche in ordine alle quali è stata riscontrata viva disponibilità da parte di Capoluongo, è la promozione di azioni incentivanti in merito alla videosorveglianza e la sensibilizzazione degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi alla “cultura della sicurezza”, anche attraverso supporti e vademecum informativi.

“L’incontro, cordiale e costruttivo, è stata la conferma – ha dichiarato il presidente provinciale Confcommercio Roberto Donatelli – della comune determinazione di lavorare insieme e contrastare con ogni mezzo i fenomeni criminosi, estremamente rischiosi e dannosi per il mondo delle imprese e per la società civile della nostra Provincia”.