L’AQUILA – “Nell’ultimo processo svolto prima del lockdown mi ero accorto che il dvd dell’incidente probatorio allegato al fascicolo con cui il giudice ha emesso la sentenza era vuoto, c’erano solo le trascrizioni della testimonianza della vittima, senza il video. Si trattava di un caso delicato che vedeva protagonista una minore, come fai a stabilire l’effettivo contenuto di quello che ha detto rispetto a delle domande, peraltro suggestive, perché contenevano le risposte?”.

L’avvocato Gian Luca Totani, presidente della Camera Penale dell’Aquila ricorre al pragmatismo per ribadire la contrarietà della categoria ai processi da remoto, che un emendamento al decreto Giustizia vorrebbe prorogare al 2021.

“Quel dvd poi è rispuntato, lo abbiamo visionato in contraddittorio in sede di Corte d’Appello e il fatto è stato riqualificato da violenza sessuale ad atti sessuali, e c’è una bella differenza”, aggiunge.

“La trascrizione di un’intercettazione, così come di una testimonianza verbale, che peraltro avviene attraverso dei software, offre una percezione completamente diversa dall’ascolto dal vivo”, fa osservare Torani. “Spesso si dice che le intercettazioni ambientali sono più efficaci di quelle telefoniche perché non si hanno freni inibitori, ma non è vero perché proprio perché si usa un linguaggio più libero si può dire tutto e il contrario di tutto. Non sai neanche qual è il tono utilizzato”.

“Ho letto che il leitmotiv dell’assemblea dell’Anm di sabato scorso, anch’essa da remoto, è stato ‘ma mi senti?’. Di cosa stiamo parlando!”, sbotta l’avvocato.

“È assolutamente impensabile che si possa svolgere da remoto un’attività che necessita di comprensione anche delle piccole sfumature”, insiste Totani, “del contatto umano nel momento in cui dici una cosa. Se devi, non dico ascoltare un testimone, percepirne le movenze, le incertezze, i toni, ma anche solo fare una discussione che non sia su un argomento solo tecnico ma vada a coinvolgere temi trattati nel corso dell’intero processo, ritengo sia impossibile tenere un discorso che possa avere un minimo di attenzione da parte di chi deve ascoltarti”.