L’AQUILA – Due senzatetto sono stati lasciati nella tenda allestita in località Centi Colella, all’Aquila, senza acqua corrente.

Lo ha svelato Mediasociale.it.

Si tratterebbe di un belga e un gambiano, senza fissa dimora arrivati in città dal Nord Italia e costretti alla quarantena domiciliare per quindici giorni, in base a quanto previsto per tutti i cittadini che si siano spostati da una parte all’altra del Paese da quando sono in vigore le restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus.

La protezione Civile ha messo a disposizione la tenda insieme a un generatore elettrico e a un bagno chimico, ma i due restano senza acqua corrente, cioè in condizioni igieniche non adatte in un momento in cui l’igiene personale acquisisce una fondamentale importanza per il bene di tutti.

Sempre secondo Mediasociale, sarebbero stati portati lì dalla polizia, la notte tra il 2 e il 3 aprile il cittadino belga e la notte scorsa quello gambiano.

Entrambi i cittadini sono stati ricoverati nei giorni scorsi in ospedale. Non presentando sintomi l’azienda sanitaria li ha dimessi, ma i due non possono trovare accoglienza nei centri di ricovero per senzatetto in quanto per prassi e per la salute di tutti devono restare in isolamento.

Alcune associazioni di volontariato come Fraterna Tau e 180amici Onlus si stanno occupando di assisterli.