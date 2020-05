Come nasce un crimine d’odio? In che contesto si sviluppa? Quali sono i soggetti vulnerabili e come si contrasta?

Domande che trovano risposta nella pubblicazione “Quando l’odio diventa reato – caratteristiche e normativa di contrasto degli hate crimes”, l’approfondimento realizzato dall’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) in occasione dei 10 anni di attività.

Il documento è un aiuto concreto, messo a punto da esperti, per riconoscere gli indicatori di pregiudizi e discriminazione, combattere la diffusione del linguaggio d’odio, individuare le caratteristiche di un reato d’odio – l'”undereporting”, l'”underecording”, il rischio di escalation – per poterlo contrastare.

L’obiettivo, che ogni cittadino può contribuire a raggiungere, è non solo proteggere le parti più vulnerabili della società ma anche lavorare per diffondere la cultura della tolleranza, e del rispetto.

Pubblicato a gennaio scorso come inserto nel mensile Polizia moderna della Polizia di Stato – su impulso della quale l’Osservatorio presieduto dal prefetto Vittorio Rizzi è nato, con il concorso dell’Arma dei Carabinieri, in risposta alla richiesta di aiuto delle associazioni – il documento è stato presentato il 21 dello stesso mese a Roma durante il convegno “Le vittime dell’odio” con la partecipazione del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, del ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti e del capo della Polizia Franco Gabrielli.

