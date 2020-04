L’AQUILA – Il Punto Luce L’Aquila, progetto educativo promosso da Save the Children Italia e Uisp comitato territoriale L’Aquila Aps, come partner, è attivo nell’emergenza Covid-19 attraverso una programmazione online e azioni specifiche a supporto di bambini e famiglie.

Attraverso il programma “Non da Soli” attivato da Save the Children, si sta in questi giorni intervenendo a sostegno delle famiglie con minori in condizione di vulnerabilità economica e che a causa della crisi hanno subito un impoverimento, sia per gli aiuti materiali che come supporto allo studio e all’uso delle tecnologie per la didattica.

Attraverso le piattaforme web del Punto Luce vengono proposti giornalmente sostegno allo studio e ai compiti, video laboratori ludico-didattici e appuntamenti settimanali in diretta con gli educatori e ospiti esterni, il “Punto Luce L’Aquila Tg”.

Grande ospite della puntata del 15 aprile il comico, attore e conduttore televisivo Gabriele Cirilli, che porterà un saluto ai bimbi e alle famiglie dell’Aquila attraverso il racconto del suo lavoro e della sua passione.