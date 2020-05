L’AQUILA – “Un altro importante tassello per la ripartenza della nostra Regione è il provvedimento ‘Aiuta Impresa’. Infatti, a partire da oggi, fino al 4 giugno, si possono presentare le domande attraverso il link: https://sportello.regione.abruzzo.it.”

Lo ricorda la consigliera regionale Antonietta La Porta.

“Le risorse regionali, 6milioni di euro stanziate a fondo perduto, sono un primo e concreto intervento per affiancare le micro/piccole imprese e i lavoratori autonomi in regime forfettario in questa sfida per il rilancio – dice -, visto il numero elevate di domande pervenute in poche ore ci impegneremo e per estendere la domanda ad un target più amplio e reperire ulteriori risorse”.