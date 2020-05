PRATOLA PELIGNA – Sono iniziati i lavori per la realizzazione di una rotonda sperimentale per la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale sulla strada regionale 5 direzione “Tiburtina Valeria”, in prossimità dell’incrocio con Via Rocco Di Pillo, nel Comune di Pratola Peligna (Aq). La struttura, in attesa della realizzazione della rotatoria definitiva che dovrà disciplinare definitivamente l’intersezione, prevede anche il passaggio per l’attraversamento dei pedoni, opera eseguita dalla ditta Olimpia Segnaletica Srl.

Presente all’inizio dei lavori il delegato alla viabilità, Luca Rocci, il dirigente del settore viabilità della provincia, ingegner Nicolino D’Amico, il sindaco di Pratola Peligna, Antonella Di Nino.

“Sono soddisfatto – dichiara il delegato alla viabilità, Luca Rocci, per aver dato il via a un’opera attesa da anni. Con questa rotatoria i cittadini del Comune di Pratola Peligna e gli utenti potranno percorrere questo tratto di carrabile in sicurezza e tranquillità, una strada ad alta transitabilità di fondamentale importanza per lo sviluppo economico e sociale delle aree interne”

Il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, “ nuovamente rinnova i ringraziamenti al settore della viabilità, l’ingegner Nicolino D’Amico, i funzionari d’area, per l’impegno e il lavoro svolto in questi mesi. La principale priorità della Provincia é modernizzare il nostro sistema viario e riaprire subito i cantieri per partecipare attivamente al processo di ripresa economica delle aree interne.