L’AQUILA – Si è riunito questa mattina, in videoconferenza, il consiglio della Provincia dell’Aquila per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) e Bilancio per gli anni 2020-2022. Il dirigente del settore economico dell’ente, Paola Contestabile, ha illustrato le nuove linee guida del governo e annotato un drastico calo delle entrate a causa dell’emergenza pandemica del Covid-19. Il bilancio 2020 annovera entrate pari a 43 milioni 731mila 500 euro, tra le quali figurano, tra quelle principali, entrate tributarie pari a 18 milioni 900mila euro, il fondo sperimentale di riequilibrio per 15 milioni di euro e i contributi straordinari per 6 milioni 569mila. Tra le principali spese figurano, il contributo da restituire alla finanza pubblica per 11 milioni 700mila e i lavori previsti per la viabilità pari a 3 milioni 345mila 900 euro, le spese di progettazione di adeguamento antisismico per 1 milione 140mila e l’adeguamento antisismico del “Cotugno” pari a 1 milione 310mila euro.

Il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha ricordato le difficoltà provocate dall’emergenza della pandemia e ragguagliato i consiglieri sulle azioni programmatiche che stabiliscono le linee guida dell’Ente per i prossimi tre anni. Le opere pubbliche saranno determinanti per il rilancio dell’economia delle aree interne e una convergenza e operatività negli adempimenti saranno risolutivi e invitato tutti a compiere il massimo sforzo per raggiungere i traguardi prefissati. La Provincia deve recuperare il ruolo principale che le compete e dare un segno di tangibile presenza sul territorio.

“L’Ente ha saputo coniugare – dichiara il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso -, le occorrenze e le richieste scaturite dai territori con le disponibilità economiche disponibili, riuscendo a prevedere investimenti per gli anni 2020-2022 pari a 60 milioni 112mila 397,14 euro e 12 milioni 99mila 137,51 euro per il programma biennale degli acquisti di forniture di beni e servizi per gli anni 2020-2021 per un totale di 72 milioni 211mila 534,65 euro. Particolare attenzione è stata dedicata all’edilizia scolastica, per opere di adeguamento strutturale e alla normativa vigente in materia di impianti elettrici e antincendio, che prevede investimenti pari a euro 42 milioni 871mila 744”.

Il Dup e il bilancio sono stati approvati dal consiglio all’unanimità.