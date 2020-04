ROMA – La Protezione civile, per far fronte ai pochi posti disponibili nei cimiteri di molti Comuni per seppellire i morti causati dal Covid-19, ha firmato un’ordinanza per consentire deroghe sui limiti previsti nei cimiteri.

Nel provvedimento firmato da Borrelli si prevede che “per far fronte alle necessità di sepoltura” i prefetti possano “disporre l’ammissione di defunti in ogni cimitero comunale dell’ambito territoriale di competenza, anche in deroga agli eventuali limiti stabiliti nei regolamenti comunali”.